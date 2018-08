Omicidio Emanuela Bailo: mentre si attende l’autopsia in programma domani, venerdì 24 agosto 2018, emergono altri particolari sulla vicenda, riguardanti in particolare le ultime ore della 35enne di Nave.

Omicidio Emanuela Bailo: i sopralluoghi

Dopo il ritrovamento del corpo di Emanuela Bailo nelle campagne di Azzanello – proprio su segnalazione dell’ex amante che ha confessato – si iniziano a raccogliere le varie tessere per ricostruire il mosaico dell’accaduto. A partire da come Emanuela sarebbe morta, ovvero per una caduta dalle scale, accidentale secondo la versione che il 48enne di Ospitaletto ha fornito dal carcere.

E come riporta GiornalediCremona.it, ora si scopre anche che videocamere di sorveglianza anno immortalato ripetutamente il sindacalista bresciano transitare a bordo della macchina della moglie tra Azzanello, Castelvisconti e Casalmorano. Segno che stesse probabilmente cercando il luogo giusto dove disfarsi del corpo.

La costola incrinata non c’entra

La contusione alle costole patita proprio nel weekend della scomparsa di Manuela, notata dai colleghi di lavoro e che Fabrizio Pasini aveva motivato con una caduta in casa, non sembrerebbe invece legata all’omicidio. Questo perché, si scopre ora che, dopo aver lasciato Nave, quel maledetto sabato 28 luglio, Manuela ha raggiunto Pasini a Brescia, ha lasciato la sua auto nella zona di via Milano, poi i due sono andati nella casa della madre di lui (in vacanza) e a un certo punto si sono presentati in un Pronto soccorso (non è ben chiaro esattamente quale) perché il sindacalista voleva farsi curare una costola incrinata. Insomma, di sicuro un acciacco che il 48enne non s’è comunque procurato nell’atto di uccidere la donna.

Facebook onora Manuela, l’odio dell’amica per Pasini

Intanto, Facebook ha reso reso commemorativo il profilo personale della ragazza con la dicitura «In memoria di». Un profilo “blindato”, nel quale si potranno comunque inserire commenti e ricordi.

Mentre la migliore amica di Manuela, Francesca Coccoli (con cui sarebbe dovuta andare in vacanza in Grecia) s’è detta nelle ultime ore amareggiata per l’epilogo della vicenda. In particolare per le menzogne riservate da Fabrizio Pasini direttamente a lei durante le tre settimane di ricerche. La ragazza è arrivata a definire vermeil sindacalista, augurandosi che possa pagare fino all’ultimo giorno per quello che ha fatto.

