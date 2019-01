Omicidio di Erbusco: rilievi sul luogo del ritrovamento della donna carbonizzata. I carabinieri hanno piantonato l’area per tutta la notte, questa mattina arriverà anche la Sis di Brescia.



Aggiornamento delle 9:45: Sul posto è arrivata anche la Sis per tutti i rilievi specifici del caso.

Omicidio di Erbusco: rilievi sul luogo del ritrovamento

Il corpo della donna, carbonizzato, è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in una strada di campagna a Erbusco, al confine con Adro. La zona è quella vicino a Ca’ del bosco in via Lovera. I carabinieri hanno immediatamente iniziato a lavorare intensamente, ma poco dopo è calata la notte e il buio ha interrotto le indagini. Così, questa mattina, dopo il piantonamento notturno, sul posto si stanno svolgendo nuovi rilievi e perlustrazioni. Ancora non si sa se il corpo è stato bruciato sul posto o trasportato così come è ancora sconosciuta l’identità. In giornata verrà anche effettuata l’autopsia.

Il corpo carbonizzato

Le Forze dell’ordine hanno immediatamente riconosciuto il genere: il corpo carbonizzato è subito stato identificato come quello di una donna. Anche degli anelli sulla mano del cadavere, oltre alle forme, hanno reso possibile capire il sesso. L’identità è ancora sconosciuta, ma sono al vaglio tutte le ipotesi. Le Forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini partendo dalle persone iscritte al registro di quelle scomparse di Brescia e Bergamo, tra cui anche una donna scomparsa da Gorlago, paese della bergamasca non troppo distante.

