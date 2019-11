Marsel Disha Romelli, albanese classe 1992, a dicembre tornerà in aula e sarà processato con il rito abbreviato.

Omicidio di Chiari: l’imputato è in grado di intendere e volere

Per l’omicidio del connazionale Arben Kola, il delitto avvenuto a settembre del 2018 durante le Quadre, nella precedente udienza il giudice del Tribunale di Brescia aveva chiesto una perizia sull’imputato in quanto dalla relazione dell’ospedale psichiatrico del carcere di Milano era emerso qualche disturbo. Ma per la dottoressa incaricata dal Tribunale, Romelli è in grado di intendere e volere e di stare processo. Si tornerà in aula il 18 dicembre. La famiglia della vittima (moglie e due fratelli) si è costituita parte civile ed è difesa dall’avvocato Christian Mongodi.

