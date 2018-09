Omicidio Clarabella. Le motivazioni dell’assoluzione dell’assassino di Nadia Pulvirenti sono state rese note.

Le motivazioni dell’assoluzione

“L’imputato, mentre commetteva l’atto, non era in grado di intendere e volere. Era in preda ad un delirio in atto da giorni, provocato dalla convinzione

dell’imputato di essere soggetto di notte a violenze da parte degli operatori della struttura, dell’insonnia e dal fatto che non stesse assumendo la tera-

pia regolamente”. Queste le motivazioni che hanno spinto il Gup Alessandra di Fazio ad assolvere Abderrahim El Mouktari, l’assassino della 25enne Nadia Pulvirenti, uccisa a coltellate il 24 gennaio del 2017.

Continuano le indagini

In sette, tra medici e responsabili della struttura Clarabella, sono invece ancora iscritti al registro degli indagati con l’accusa di concorso colposo in un reato do-

loso. Le autorità giudiziare stanno infatti operando per accertare o meno la responsabilità di queste persone nel fatto, valutando se erano state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di Nadia o se la tragedia poteva essere evitata.