Omicidio Bailo: nuovo sopralluogo a Ospitaletto in via Allende. La scientifica è tornata sul luogo del delitto, il garage dove Fabrizio Pasini ha ucciso Manuela Bailo, per ulteriori accertamenti.

Omicidio Bailo: nuovo sopralluogo a Ospitaletto

I carabinieri della scientifica (Sis) di Brescia sono tornati in via Allende, a Ospitaletto, per ulteriori verifiche e per un nuovo sopralluogo. Proprio in questo momento i militari sono chiusi nel garage dove si è consumato l’omicidio di Manuela Bailo, 35enne di Nave, uccisa per mano del suo ex amante Fabrizio Pasini, 48enne reo confesso.

Rilievi tecnici in corso

“Rilievi tecnici in corso”. Recita così il cartello posto proprio pochi minuti fa dai carabinieri della scientifica in via Allende, a Ospitaletto, fuori dal garage della casa della madre di Fabrizio Pasini, assassino di Manuela Bailo.

I militari stanno esaminando le due autovetture presenti nel garage e rimaste sotto sequestro. Proprio in auto infatti, quella che Pasini era solito usare ma che era intestata alla moglie, l’assassino aveva trasportato il cadavere di Manuela da Ospitaletto alla cascina di Azzanello conosciuta grazie al soft-air.

Sul posto anche il sostituto procuratore Francesco CarloMilanesi e l’avvocato Michele Radici, che assiste la famiglia della 35enne. Che gli inquirenti siano risaliti a un nuovo pezzo del puzzle?