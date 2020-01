Olio sul green: vandalizzato nella notte il Golf club La Colombera di Castrezzato.

Vandali al Golf Club

Hanno colpito nella notte, rovinando il manto erboso dei campi da golf del noto club sportivo della Bassa, La Colombera. Un’amara sorpresa per i proprietari e i giocatori. che questa mattina hanno trovato il green ricoperto da olio per motori: un triste modo di fare arte che sicuramente costerà non poco alla struttura, la quale dovrà sostituire l’erba rovinata, ma che non ha fermato gli appassionati “Devo fare un appunto all’artista che ha decorato i green, icuramente spinto da cattiveria e stupidità – si legge sulla pagina facebook del Golf Club – Sappi che l’atto vandalico ai green è riparabile, le tue gesta nei confronti dei nostri amici golfisti sono imperdonabili. Grazie, ci hai reso solo più uniti”

TORNA ALLA HOME