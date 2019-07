Oggi pomeriggio il funerale di don Ducci a Chiari. L’ex cappellano militare si è spento lunedì a 84 anni dopo una vita intensa e 30 anni trascorsi in America.

Saranno celebrati oggi, alle 16, i funerali di don Marino Alessandro “Sandro” Ducci. Il sacerdote si è spento lunedì a 84 anni, dopo una vita piena e ricca di avvenimenti. In tantissimi in questi giorni si sono recati alla Casa del Commiato di Mombelli per porgli l’ultimo saluto. La cerimonia si terrà alle 16 in Duomo.

Don Ducci

Quella del sacerdote clarense, da qualche tempo a Coccaglio ospite della Rsa, è stata una vita piena. Da giovane ha seguito la vocazione che lo ha portato in giro per il Mondo, ma soprattutto in America, dove ha trascorso circa un trentennio. Don Ducci è stato cappelano militare, un grande precursore e soprattutto una persona aperta al futuro, ma sempre restando ben ancorato alle tradizioni. Nonostante gli anni trascorsi lontani, non ha mai perso i legami con la famiglia che lo ha sempre amato. Era solito a tornare a settembre e il suo rientro era sempre una festa.

