Oggi artificieri in azione, verrà fatto brillare l’ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Artificieri in azione oggi a Corvione, frazione di Gambara, dove nei giorni scorsi, in una Cava, è stato rinvenuto un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Bonifica, controlli e rimozione dell’ordigno

Ci sarà, probabilmente nel pomeriggio, una bonifica del territorio, controlli per verificare non ci siano altri esplosivi e poi, gli artificieri, rimuoveranno la bomba per portarla in una cava di Fiesse, dove verrà fatta brillare. Le operazioni dureranno circa un’ora e probabilmente la zona verrà interdetta al traffico, provinciale 24 compresa. Ma non è detto.

Strada chiusa dalle 13 alle 14

“Gli artificieri arriveranno nel primo pomeriggio – ha fatto sapere il sindaco Ferdinando Lorenzetti – Non so ancora se sia necessario chiudere la strada, devo ancora avere informazioni (che divulgherò più tardi), dalle Forze dell’ordine”. La Sp24 di Corvione però verrà chiusa dalle 13 alle 14, così ha detto il capitano Tedros Comitti, comandante di compagnia di Verolanuova, che coordinerà l’operazione. Sul posto artificieri, carabinieri, Polizia locale, Protezione civile e anche un’ambulanza per rafforzare il presidio. Dopo le dovute operazioni, però, la strada verrà riaperta.

