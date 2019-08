E’ scomparso a 19 anni l’offlaghese Riccardo Moretti: una tragedia che ha gettato nel lutto l’intera comunità che ora si stringe attorno alla famiglia.

Addio Riccardo

Un ragazzo «splendido, buono come il pane», che nonostante la sua riservatezza ha saputo dispensare disponibilità e altruismo a chiunque gli stesse accanto. Questo il ricordo che Riccardo Moretti, scomparso martedì sera a soli 19 anni, ha lasciato dietro di sè: un ricordo a cui familiari, amici e un’intera comunità attonita si aggrappano in cerca di conforto per alleviare il dolore nato da questa immensa, assurda tragedia. Amante dei libri e della musica, ex giocatore dell’Atletico Offlaga e conosciuto per la sua candidatura alla scorse elezioni nella lista Fare Comune, la perdita di Riccardo ha saputo farsi volere bene da chi gli stava accanto: da chi ancora non si capacità che «Ricky non ci sia più».

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da giovedì 15 agosto

