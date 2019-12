Odore acre di fumo da un’azienda di Capriolo, interviene la Polizia Locale dopo la segnalazione di odore acre vicino a un’azienda che lavora il legno.

Odore acre di fumo

Durante il sopralluogo nell’azienda gli agenti hanno rinvenuto una stufa in funzione. Nelle vicinanze c’erano altri scarti in legno non trattato che però va smaltito in altro modo. All’interno del perimetro dell’azienda c’era anche un piccolo deposito di rifiuti, come ferraglia e altro materiale di questo genere.

Le conseguenze

Ora l’azienda dovrà smaltire fare un piano di smaltimento di rifiuti e bonificare l’area. E’ stato fatto anche un sequestro penale del materiale ed emessa una notizia di reato per smaltimento illecito di rifiuti e deposito incontrollato di rifiuti.

