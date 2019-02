Il “terribile” svincolo è tornato a colpire: ieri sera, una decina di giorni dopo il frontale, nello stesso tratto della statale 45bis si è verificato un altro incidente.

La terribile 45bis

Il sinistro si è verificato verso le 20.55. Secondo le prime ricostruzioni sembra che un’auto abbia tamponato con violenza un mezzo pesante mentre si trovavo nel sottopasso. Immediato l’intervento delle ambulanze da Bagnolo e Leno, chiamate in codice rosso, che hanno soccorso le 4 persone coinvolte, tre ragazzi di 21, 22 e 23 anni e un 59enne. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. I soccorritori hanno poi fatto rotta per l’ospedale di Manerbio e la Poliambulanza, in codice verde e giallo.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.

