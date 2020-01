Nuovo anno, vecchie abitudini: vandali al parco Cantarane.

Inascoltata l’ordinanza contro i botti

Nuovo anno, vecchie (brutte) abitudini a Borgosatollo. Nonostante l’impegno dell’Amministrazione e l’emanazione dell’ordinanza che vieta espressamente di «far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti”, artifici pirotecnici ad effetto di scoppio su tutto il territorio comunale», quello borgosatollese non è stato un ultimo dell’anno «fuochi free». In diversi infatti hanno aggirato la norma e festeggiato comunque l’arrivo del nuovo anno senza farsi mancare i tradizionali «botti». A farne le spese ancora una volta il parco Cantarane dove i vandali non si sono limitati all’esplosione di petardi. L’articolo completo è in edicola con MontichiariWeek a partire da oggi venerdì 3 gennaio 2020.

TORNA ALLA HOME