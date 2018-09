Il nuovo abate ha fatto il suo ingresso ieri nella comunità

E’ arrivato il nuovo abate

Sono passate meno di ventiquattrore e Pontevico è ancora in preda all’emozione per l’arrivo del nuovo abate Monsignor Federico Pellegrini. Una grande festa lo ha accolto ieri in territorio pontevichese.

Prima di giungere al capoluogo Monsignor Pellegrini ha fatto visita ai parrocchiani delle tre frazioni, Bettegno, Torchiera e Chiesuola, dove ha condiviso con loro un momento di preghiera, un saluto e ha chiesto di pregare per lui.

Consegna dell’anello

Dopo il tour nelle parrocchie del territorio il nuovo abate è giunto in Comune, dove ad attenderlo in piazzetta c’erano le autorità civili, militari e religiose e i numerosi labari, gli stendardi e i gonfaloni di associazioni e delle istituzioni, con i rispettivi rappresentanti e le note della banda Vatrini.

Nella sala del consiglio un breve saluto del sindaco Roberto Bozzoni, durante il quale a nome dell’Amministrazione e della comunità pontevichese, è stato donato a Monsignor Pellegrini un anello, segno di fedeltà e dono di benvenuto.

Preghiera al monumento

Dopo l’incontro in Comune si è recato a piedi al monumento dei caduti dove ha portato la sua benedizione, per passare poi all’istituto Cremonesini di Pontevico, da cui ha preso vita poi il corteo fino all’abbazia. Durante il passaggio in piazza Mazzini alcuni bambini con le t-shirt con stampato lo stemma dell’abate hanno rilasciato al suo arrivo dei palloncini bianchi.

Arrivato sul sagrato della parrocchiale pontevichese una folla lo ha applaudito e altri bambini lo hanno salutato con altri palloncini. Chi non ha trovato spazio sul sagrato aveva già gremito di calore ed affetto l’abbazia, riservato al nuovo arrivato una grande accoglienza, tra canti delle corali del territorio, la musica dell’organo e delle trombe della banda Vatrini, gli applausi dei fedeli, alla presenza di tantissimi concelebranti. Sull’altare anche i Carabinieri in alta uniforme, ai lati a custodire il gonfalone comunale gli agenti della Polizia Locale.

Cerimonia

Una cerimonia sentita e molto partecipata, in cui tutti i presenti hanno apprezzato la spontaneità del nuovo abate e il suo contagioso sorriso. Una cerimonia che ha commosso molti e non per ultimo, proprio lui, Monsignor Federico Pellegrini.