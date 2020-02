Nuovi progetti e piantumazioni per aumentare il verde pubblico a Chiari. Partirà anche una iniziativa in collaborazione con i Lions.

Aumento del verde pubblico

Via libera a Mosaico Verde e al progetto di piantumazione del Lions Club di Chiari. Continua l’attività dell’Amministrazione di Chiari volta a implementare e curare il verde cittadino, grazie all’ideazione o adesione a iniziative per l’aumento del numero di piante presenti sul territorio clarense. Un’azione cruciale, che ha come obiettivo non secondario quello di combattere l’inquinamento dell’aria grazie a uno degli elementi di purificazione più importanti in assoluto: per l’appunto le piante.

Ecco perché l’Amministrazione, e in particolare il sindaco Massimo Vizzardi, l’assessore all’Ambiente Chiara Facchetti e il consigliere con delega alle Nuove Alberature Simone Riccardi, si sono spesi per l’adesione e l’avvio di due nuove attività di piantumazione, come già fatto in molte altre occasioni, tra cui di recente quella del Bosco di Lorenzo con l’associazione erbuschese de I Frattimi.

La campagna “Mosaico verde”

La campagna Mosaico Verde, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, offre ad aziende ed Enti Pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione di emissioni inquinanti grazie a progetti mirati di forestazione di nuovi alberi e gestione sostenibile dei boschi esistenti, con l’obiettivo di prevenire e contenere i rischi locali legati ai cambiamenti climatici (come l’innalzamento delle temperature, o piogge più intense o frequenti). Nello specifico, la campagna Mosaico Verde prevede la possibilità per i Comuni di beneficiare di un intervento gratuito di riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie arboree autoctone. L’investimento viene interamente sostenuto da società partner che, in ottica di responsabilità sociale d’impresa, mettono a disposizione le risorse necessarie al progetto. Compito di AzzeroCO2 è quello, in primo luogo, di far incontrare le esigenze di Enti e aziende con l’obiettivo di realizzare in un’area messa a disposizione dal Comune l’intervento di forestazione. Il Comune di Chiari, che identificherà l’area e ne condividerà la progettazione, ha aderito con entusiasmo a questa proposta green.

La proposta dei Lions

Con lo stesso entusiasmo si è deciso di abbracciare anche la proposta nostrana avanzata dai Lions Club Chiari Le Quadre. Infatti, il gruppo clarense ha proposto all’Amministrazione comunale la piantumazione di alberi in diverse aree verdi pubbliche, come parte del più ampio progetto di bosco diffuso promosso dalla Associazione Lions Club International per la piantumazione di giovani alberi autoctoni per dare vita a nuovi boschi. Per quanto riguarda la nostra città si tratterà nello specifico di 500 alberi di specie locale, come indicato dal Regolamento del verde pubblico città di Chiari.

“Queste sono iniziative concrete con le quali la nostra Amministrazione si impegna per migliorare allo stesso tempo la salute e l’ambiente della nostra cittadinanza. Consapevoli che queste siano una misure importanti, ma non sufficienti da sole, continueremo costantemente il nostro impegno per un miglioramento della qualità dell’aria: un tema assolutamente attualissimo e per noi prioritario”, ha dichiarato l’assessore Facchetti.

“Le nuove alberature e l’ambiente sono per noi temi importanti, tanto da essere tra i primi punti nel programma di mandato. Sono convinto che azioni come queste non solo portino benefici reali, ma servano per renderci più consci delle problematiche e delle buone pratiche che si possono mettere in atto per salvaguardare l’ambiente e la nostra salute: grazie alle associazioni e alle società che hanno già contribuito e che vorranno contribuire”, ha concluso il consigliere Riccardi.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia Eventi & News

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Bresciasettegiorni (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

Leggi anche: Manerbio dice addio a mamma Federica: “Era una guerriera”

TORNA ALLA HOME PAGE