Istituiti il nuovo gruppo di Chiari della Guardia di Finanza, mentre la brigata di Edolo è innalzata al grado di Tenenza

La riforma

Dall’inizio di quest’anno è in vigore la riforma dei Reparti territoriali della Guardia di Finanza. Concepita per garantire una più diffusa presenza delle Fiamme Gialle sul territorio. La revisione fa seguito a quella che,ha interessato i Reparti Speciali del Corpo rendendoli più snelli e operativi. Tante le novità introdotte con la nuova riforma.

Una nuova Tenenza

Le brigate, soppresse, sono state trasformate a livello di Tenenza, comandate da Luogotenenti in possesso di elevata esperienza di servizio, o da giovani Tenenti che hanno frequentato i corsi presso l’Accademia al termine dei quali hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza. Nella provincia bresciana, pertanto, la Brigata di Edolo è stata elevata al rango di Tenenza.

Nuovi gruppi territoriali

Il Comando Provinciale di Brescia vede istituito alle proprie dipendenze il neo Gruppo di Chiari. Da cui dipenderanno ora tutti i Reparti della provincia occidentale di Brescia, che è così passata dalle dipendenze del Gruppo di

Brescia a quello di Chiari, per l’attività di controllo dei territori alpestri nonché di soccorso in alta montagna e nei luoghi impervi o colpiti da calamità naturali.

La nuova Compagnia di Brescia

Istituita in città la Compagnia di Brescia in seno al Gruppo di Brescia: in questo modo sarà ancora più efficace la funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività svolta nell’ambito del territorio di competenza del Comune di Brescia e di altri Comuni limitrofi.

Sono stati poi rivisitati i Reparti specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego – di cui un Reparto è presente anche a Brescia – che assicurano il contrasto ai traffici illeciti e il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’obiettivo

L’intento è evidente: non solo l’innalzamento della qualità della presenza dei Reparti sull’intero territorio, ma anche la crescita dei livelli di responsabilità, con l’affidamento di tutte le unità operative a militari di qualificata competenza. La riforma, risponde all’esigenza di adeguare la struttura ordinativa della Guardia di Finanza alle sempre maggiori richieste d’intervento istituzionale dettate dall’attuale contesto socio-economico.

