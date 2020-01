Nuova allerta meningite: 48enne del Sebino gravissima al Civile di Brescia. La donna, residente a Predore, è originaria di Tavernola Bergamasca, dove aveva festeggiato l’ultimo dell’anno in un ristorante.

Nuova allerta meningite: 48enne di Predore gravissima al Civile

Nuovo caso di infezione da meningococco. Questa volta è stato registrato a Predore. A finire in ospedale al Civile di Brescia in gravissime condizioni una donna di 48 anni residente a Predore e originaria di Tavernola Bergamasca, dove aveva festeggiato l’ultimo dell’anno in un ristorante insieme ad amici e parenti.

“Ho appreso in data odierna di un presunto caso di meningite che avrebbe colpito la nostra concittadina Marzia Colosio – così il sindaco di Predore, Paolo Bertazzoli, in un comunicato emesso oggi, venerdì – Invito tutta la popolazione a stringersi intorno a Marzia e ai suoi cari per far percepire alla famiglia la vicinanza della nostra comunità”. Anche la comunità di Tavernola in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia.

Il sindaco ha invitato tutti i congiunti e quanti ritengano di aver avuto contatti non sporadici con la persona colpita negli ultimi giorni a prendere contatto con Ats Trescore al n. 035/385456, con il proprio medico di base o con la Guardia Medica al fine di concordare l’avvio immediato della profilassi antibiotica. Nel frattempo l’Amministrazione sta concordando con Ats le nuove iniziative di prevenzione.

E’ il quarto caso in un mese

Si tratta del quarto caso nel giro di un mese. Prima la morte improvvisa della 19enne di Villongo Veronica Cadei, studentessa della Cattolica ricoverata d’urgenza al Civile a inizio dicembre e stroncata da un’infezione fulminante causata dal meningococco di tipo C.

Poi a finire al Papa Giovanni XXIII era stata una 16enne sempre di Villongo, studentessa del Serafino Riva di Sarnico. Infine un 36enne di Villongo dipendente di una ditta di Adro. L’incubo della sepsi da meningococco C si era diffuso a Villongo, dove Regione aveva attivato un ambulatorio straordinario, nella sede del comune, per dare la possibilità ai cittadini tra gli 11 e i 50 anni di vaccinarsi contro il meningococco C.

TORNA ALLA HOME PAGE