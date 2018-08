Doveva andare in scena domani

Evento rimandato causa maltempo

Il conto alla rovescia per l’inizio della quinta edizione dell’evento “Notte Viva… ma la notte sì” a Pavone del Mella, si è improvvisamente interrotto. L’appuntamento era fissato per domani 25 agosto a partire dalle 18 sino alle 4 del mattino del 26. A fermare il cronometro è stato il maltempo previsto nel week end.

Allerta meteo

In Comune è arrivato l’avviso della Protezione Civile di allerta per il maltempo e i diversi programmi meteo hanno in previsione per il week end delle bombe d’acqua. Nulla andrà perso, semplicemente l’evento pavonese sarà spostato al 15 settembre.

Il programma della serata resterà sempre lo stesso e avrà come protagonisti direttamente da Zelig Giorgio Zanetti e la musica della “Banda Faber”. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune, dell’Avis locale, della Proloco e della parrocchia di San Benedetto Abate.

Durante la serata si terrà uno spettacolo pirotecnico. Rifissate la data in agenda e non mancate!