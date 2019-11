Una notte tutto sommato tranquilla, nonostante la forte pioggia, in cui non sono stati registrati infortuni o incidenti gravi.

Un malore e un incidente

Poco prima di mezzanotte a Manerbio, in via San Martino del Carso, un uomo di 35 anni ha subito una brutta caduta, allertata la Croce Bianca del Dominato Leonense in codice giallo, la situazione si è poi risolta sul posto.

Verso le 5, in via Flero a Brescia, è avvenuto un incidente stradale con ribaltamento, coinvolta una persona di 24 anni, sul posto Polizia Locale e Vigili del fuoco. L’intervento si è concluso con il trasporto della persona infortunata in Poliambulanza in codice verde.

TORNA ALLA HOME PAGE