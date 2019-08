Sarà stata l’estate, un clima mite e favorevole all’uscita di casa, le tante feste di paese o l’amplia scelta di come passare una bella serata, sta di fatto che il sabato notte appena trascorso è stato molto movimentato, soprattutto per i soccorsi che sono dovuti intervenire in molti casi di intossicazione etilica.

Gli interventi

Il primo, da codice rosso, si è verificato a Castrezzato poco dopo le 23. Coinvolta una 52enne trasportata in codice verde all’ospedale di Chiari. A Bagolino, verso l’1.39 è toccato poi a un 16enne, che dopo la grande paura iniziale, era infatti stato segnalato in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale di Tione in codice verde. Non ha necessitato il trasporto in ospedale il 44enne che a Orzinuovi è stato soccorso lungo la Sp Bs235. Aveva solo 18 anni invece il giovanissimo che in via Provinciale, a Corte Franca, è stato segnalato e soccorso per intossicazione etilica e trasportato all’ospedale di Iseo.

In Corso Giacomo Matteotti, a Brescia, soccorsa una ragazza che non è stata trasportata al nosocomio locale. Grave la situazione di un’altro 18enne soccorso a Leno ma non trasportato in ospedale. Aveva solo 15 anni la ragazza che a Manerba poco prima delle 4 di questa mattina è stata soccorsa dal personale medico a seguito di una intossicazione etilica. La ragazzina era d’apprima in codice rosso, poi i sanitari l’hanno soccorsa e il codice, arrivata in ospedale a Desenzano, era giallo.

Intossicazione alle 4.16 a Lonato per un 34enne trasportato all’ospedale di Desenzano in codice verde. Si segnala inoltre una aggressione, alle 5, a Gardone Riviera. Coinvolte tre persone tra i 33 e i 35 anni trasportate nei plessi ospedalieri della zona in codice verde e giallo.

