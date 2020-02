Una notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Palazzolo, dove un giovane in stato psichico decisamente alterato ha causato un incidente.

La dinamica

Intorno alle 23 ai Carabinieri di Palazzolo sull’Oglio è stata segnalata una Lancia y che correva in contromano per le vie e piazze della città. In via Levadello la macchina, lanciata a tutta velocità dal centro verso l’esterno della città, ha centrato in pieno una Mercedes con a bordo due ragazzi giovani che stava svoltando nel parcheggio del bar situato nel parco Life. L’impatto è stato molto forte, ma per fortuna nessuna conseguenza grave per i due ragazzi, mentre il conducente della Lancia y, un giovane uomo di Palazzolo, si è dato alla fuga.

La fuga

L’uomo, subito dopo l’impatto, si è dato ad una scatenata fuga per le vie della città. Ha provato ad entrare in una abitazione spaventando una famiglia con bambino, poi si è arrampicato sul tetto di una casa cadendo violentemente e urlando a gran voce, tanto che la proprietaria dell’abitazione è uscita dalla casa scambiando questo ragazzo per un ladro. Nel frattempo sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, 2 ambulanze, una con i volontari ed una con l’infermiere, ed è stato necessario anche l’intervento dell’auto medica con a bordo il dottore, tanto il ragazzo si trovava in stato psicofisico alterato e confusionale, probabilmente da droghe, la fuga forsennata di questo individuo è terminata in via Adamello davanti ad una folta schiera di presenti richiamata dal trambusto. Tutto si è concluso con il trasporto del ragazzo in ambulanza verso l’ospedale. Nella caduta il ragazzo di 32 anni di Palazzolo ha riportato un grave trauma cranico e per questo motivo è stato intubato e portato al Civile in codice rosso.

