Notte di Natale: arriva in piazza con una mazza e aggredisce un 42enne. L’uomo è finito in ospedale al Sant’Anna. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

E’ successo a Travagliato, poco dopo la Messa di mezzanotte. Un uomo è arrivato in piazza con una mazza e ha colpito alla testa un concittadino 42enne. Tutto attorno centinaia di persone appena uscite dalla parrocchiale al termine della celebrazione di mezzanotte e gli Alpini che servivano il vin brulé.

E’ stata una scena quasi surreale quella avvenuta la notte della vigilia di Natale in piazza Libertà, dove all’1.30 circa diversi travagliatesi si stavano scambiando gli auguri in un clima di festa. Un travagliatese classe 1983 si è precipitato in centro armato di una mazza da oltre mezzo metro ed è inveito contro un concittadino del 1977.

Soccorritori e carabinieri in azione

Alla radice dell’aggressione sembrerebbe ci siano futili motivi. Sta di fatto che il 42enne, colpito alla testa, è stato prima soccorso dai volontari della Croce Azzurra di Travagliato e poi portato al Sant’Anna in codice verde per le cure del caso. Non sarebbe dunque in gravi condizioni. Per ristabilire l’ordine sono stati allertati i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari che, giunti sul posto, nel giro di poco hanno fermato il 36enne e avviato le indagini del caso.

