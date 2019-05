Notte movimentata per i soccorritori, tra intossicazioni etiliche, aggressioni e malori.

Notte di intossicazioni e malori

Un sabato sera movimentato per i soccorritori, quello appena passato, che hanno dovuto correre sia nella città di Brescia che in tutta la provincia per intossicazioni e malori. Nella notte l’ambulanza è dovuta intervenire a Brescia alle 2, in piazza della Loggia, per un 15enne aggredito. I due sono stati ricoverati in ospedale in codice verde. A Ghedi, sulla strada per Montichiari, dove un 20enne si è ferito ed è andato al nosocomio con lievi escoriazioni. A destare preoccupazione le intossicazioni etiliche: alle 5 a Roncadelle e Leno, dove rispettivamente un 29enne e un 23enne sono stati portati in ospedale in codice giallo per aver bevuto troppo, e poi sempre a Brescia, dove una 15enne e un 19enne hanno dovuto chiamare i soccorsi a causa dell’alcol ingerito.

