E’ stata una nottata molto tranquilla ma questa mattina due interventi sono stati abbastanza gravi, uno da codice rosso l’altro con la presenza dell’automedica.

Emergenze

Alle 6.34 un uomo di 47 anni è stato soccorso lungo la metro, sulla banchina Ospedale, Sant’Eufemia. Per ora non si conoscono le ragioni dell’intervento ma sul posto c’è l’ambulanza dei soccorsi di Brescia in codice rosso.

Sconosciute anche le ragioni dell’emergenza in via Cologne a Chiari alle 6.15 di questa mattina. Sul posto i soccorritori di Rovato e l’automedica da Brescia. Ad essere soccorsa una donna di 61 anni.