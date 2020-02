Ruba un’auto e non si ferma all’alt, minorenne bloccato dopo un inseguimento: è successo a Cazzago San Martino, nei guai un 17enne tunisino irregolare.

Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento

E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, al termine di un lungo inseguimento, hanno bloccato un 17enne tunisino irregolare sul territorio nazionale. I militari, impegnati in un posto di controllo, hanno intimato l’alt a una ford focus che invece di fermarsi ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Subito è scattato l’inseguimento, proseguito poi a piedi per le vie di Cazzago San Martino dove i carabinieri hanno bloccato il fuggitivo.

L’auto era rubata

Minorenne alla guida, ma non solo. Dai successivi accertamenti i carabinieri hanno scoperto che il mezzo ero stato rubato poco prima a Paratico e che il proprietario, al momento dei fatti, non si era ancora reso conto del furto. I militari, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, hanno quindi affidato il giovane a una comunità e restituito l’auto al legittimo proprietario.

