Non rispondevano e i parenti chiamano il 112: anziani salvati a Chiari. E’ successo questa mattina in via Einstein. Sul posto carabinieri, soccorritori e Vigili del fuoco.

Non rispondevano alle chiamate dei parenti e nemmeno al citofono. I famigliari hanno pensato che qualcosa non andasse e subito hanno allertato il 112. I soccorritori di Rovato, i Vigili del fuoco di Chiari e i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Chiari sono intervenuti tempestivamente in via Einstein, riuscendo a salvare una donna che si era sentita male e il marito che, invece, a causa di una malattia non riusciva ad arrivare al citofono o al telefono.

Momenti di apprensione, ma fortunatamente tutto è finito bene e grazie alla tempestiva chiamata ai soccorsi dei famigliari e all’intervento immediato delle Forze dell’ordine, dell’ambulanza e dei pompieri.

