Dopo 12 anni di accuse e processi, il sindaco di Quinzano Andrea Soregaroli è stato assolto da tutte le accuse per quanto riguarda l’impianto di biomasse che non è mai stato realizzato. L’ha stabilito il giudice ieri, durante l’ultimo processo, dove il nuovo sostituto procuratore (ovvero l’accusa) ha chiesto non più tardi di qualche settimana fa l’assoluzione, sia per il primo cittadino che per altri otto imputati. Le accuse erano di aver percepito indebitamente del denaro, associazione a delinquere e abuso d’atti d’ufficio e truffa aggravata per la realizzazione di un impianto che avrebbe dovuto risolvere la situazione dei reflui sul territorio.

A processo Tomasini

A processo, prima che tutto cada in prescrizione, andrà Pietro Tomasini, amministratore delegato della Enerbio Srl che anni fa percepì oltre 200mila euro dalla Regione per la realizzazione dell’impianto.

