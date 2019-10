I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Verolanuova, hanno arrestato un 30nne pregiudicato di Orzinuovi per danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta aggravata.

Non gli servono da bere e lui lancia tavoli, sedie e si spoglia

L’uomo è stato trovato in stato di ebbrezza dai militari, ieri sera nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele luogo della movida. Ha iniziato a lanciare tavoli e sedie in strada. La furia del 30enne, noto pregiudicato della zona, si è scatenata al rifiuto categorico da parte del gestore di uno dei bar di servirgli da bere, visto lo stato in cui versava. Sul posto sono intervenute due pattuglie ma invece di calmarsi pretendeva che i militari convincessero il proprietario del locale a servirgli da bere, in quanto suo diritto. Gli uomini dell’Arma hanno invitato il soggetto ad abbassare i toni cercando di fargli comprendere comprendere che per legge nessun locale poteva servirgli altro alcol. A seguito della risposta, evidentemente non gradita, l’uomo ha iniziato a spogliarsi mostrando i suoi tatuaggi inneggianti l’estrema destra: uno sul petto ed uno sulla coscia, gridando “sono un fascista” e insultando i Carabinieri in riferimento all’arresto del Duce del 25 luglio del 1943. I militari lo hanno riportato al presente conducendolo in caserma dove è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento ed ubriachezza molesta aggravata.

