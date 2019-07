Non ce l’ha fatta l’agricoltore del Santellone. Guido Gritti aveva avuto un malore venerdì ed era stato trasportato con l’elicottero.

Non ce l’ha fatta

La comunità di Chiari ha atteso è pregato, ma la brutta notizia è arrivata. Guido Gritti, 66 anni, si è spento ieri sera in ospedale. Le condizioni dell’uomo erano fin da subito sembrate critiche. Era stato trovato sul suo trattore privo di sensi, mentre lavorava, dalla famiglia e dai collaboratori. L’agricoltore era stato soccorso e trasportato in elicottero, ma si è spento il giorno dopo. In lutto, il Santellone, attende di conoscere la data dei funerali.

TORNA ALLA HOME