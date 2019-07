Nomadi allo stadio comunale di Orzinuovi sorpresi a bivaccare e attaccati agli allacci dell’acqua pubblica, immediatamente sgomberati.

Nomadi allo stadio, subito sgomberati

Non si sa esattamente da dove vengano, ma sicuramente non avevano nessuna autorizzazione per bivaccare nel parcheggio dello stadio comunale di viale Bainsizza, fresco fresco di ristrutturazione, tanto meno di allacciarsi ai contatori dell’acqua pubblica e usufruirne per rinfrescarsi.

Il gruppo di nomadi, infatti, non è passato inosservato, dato che i residenti della zona hanno proceduto immediatamente ad avvisare le autorità competenti che hanno provveduto allo sgombero immediato.

