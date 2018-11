Dopo gli episodi di razzismo sfociati, in qualche caso, in tentativi di aggressione e minaccia, Crema si prepara a manifestare.

Sabato 17 novembre alle 15.30 in piazza Duomo gli Antirazzisti cremaschi si daranno appuntamento per il No Salvini Day contro “le politiche razziste del Governo, per un mondo senza frontiere e sfruttamento”.

La manifestazione

A spingere gli Antirazzisti cremaschi a scendere in piazza per manifestare contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, è stato, soprattutto, l’ultimo episodio accaduto in città lo scorso 1 novembre. “Un ragazzo, riconosciuto come antifascista, è stato minacciato sul posto di lavoro da una decina di neonazisti provenienti da svariati centri del Nord Italia – hanno raccontato – Anni di austerità targata PD hanno permesso a questi elementi di emergere e trovare un loro spazio nella scena politica Italiana, per non parlare del nuovo governo, pappa e ciccia con varie organizzazioni di estrema destra”.

