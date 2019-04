Il Comune ha deciso di installare una postazione di ricarica per auto elettriche in piazza Falcone.

Mobilità sostenibile

Nel futuro di Manerbio c’è la mobilità «green». La strada, certo, sarà ancora lunga: ma il primo passo è stato fatto, concretizzatosi nella decisione di installare una postazione di ricarica per auto elettriche che a breve farà la sua comparsa in piazza Falcone. La decisione muove in primis dal progetto «100% Urban green mobility» promosso dalla società Garda Uno, che ha in carico il servizio di Igiene Urbana, raccolta e trasporto rifiuti e, al tempo stesso, è attiva anche nel settore delle energie rinnovabili.

