Musica e lacrime per l’ultimo saluto al presidente della banda. Pontoglio si è fermata per i funerali di Giuseppe Gatti, detto “Cipola”, morto sabato a 79 anni.

Addio al presidente della banda

La comunità si è riunita per l’ultimo saluto a Giuseppe Gatti, detto “Cipola”. Il presidente della banda si è spento a 79 anni, improvvisamente, sabato. Persona amatissima e molto attiva nel sociale, ha lasciato un grande vuoto. La chiesa parrocchiale, già mezz’ora prima dei funerali (che sono iniziati alle 14.30) era colma. Il feretro, partito da via Cividate, è arrivato in chiesa poco prima delle 15 dove è stato accolto dalla banda che ha suonato per qualche minuto. I componenti si sono poi accomodati nelle prime file con i familiari. Gatti è stato accolto dal parroco, don Giovanni Cominardi, ma numerosi erano anche i sacerdoti sull’altare. La chiesa si è presentata davvero gremita, anche nelle cappelle. La banda ha accompagnato la funzione caratterizzata dalla commozione generale.

Il rione rosso ha omaggiato il suo componente con un meraviglioso cuore rosso posizionato sul caratteristico ponte. Gatti mancherà tremendamente a tutta la comunità.

TORNA ALLA HOME