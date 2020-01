Muore durante il cenone e il matrimonio del cugino: addio a Monica Ferrari, 50enne di Coniolo di Orzinuovi. Tragedia a Capodanno.

Ha avuto un malore durante il cenone organizzato sia per festeggiare il Capodanno che, in primis, per il ricevimento del matrimonio di un suo cugino. Circondata dai parenti. Un momento tragico accaduto proprio dopo lo scoccare della mezzanotte quando la donna è stramazzata al suolo e in pochi minuti il suo cuore si è fermato. La donna è proprio la conosciutissima Monica Ferrari, residente a Coniolo di Orzinuovi.

Una persona conosciuta da tutti per il suo altruismo e la sua bontà. “Ancora non riusciamo a darci una spiegazione – ha commentato la figlia Giada – Aveva solamente la pressione un po’ alta e nessun problema di salute. Non ho parole”. I funerali saranno celebrati domani, venerdì, a Coniolo, alle 14.30.

