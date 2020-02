Muore dopo la caduta dal ponteggio, sabato mattina l’addio a Giorgio Massetti, ingegnere 37enne di Cologne mancato a seguito delle gravissime lesioni riportate venerdì mattina.

Muore dopo la caduta dal ponteggio, sabato l’addio

Saranno celebrati sabato mattina alle 10 nella parrocchiale di Cologne i funerali di Giorgio Massetti, ingegnere titolare della Immobiliare Sebino, padre e marito adorato, atleta e presidente della Handball Franciacorta. Cologne è ancora incredula davanti alla tragica notizia della sua improvvisa scomparsa.

Venerdì mattina era salito sul ponteggio montato alla Mondini Srl per controllare i lavori che gli operai stavano effettuando alla copertura del capannone quando la struttura gli è crollata sotto i piedi ed è precipitato per circa 10 metri. A nulla è valsa la corsa in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a bordo dell’elisoccorso. Massetti è mancato poco dopo l’arrivo al nosocomio.

La salma del 37enne arriverà in paese domani, al termine degli esami autoptici disposti dalla Procura per far luce su quanto avvenuto venerdì, e sarà composta nella sala del commiato di piazza Garibaldi. La veglia di preghiera è stata fissata per le 18.30 di venerdì, mentre il funerale sarà celebrato sabato alle 10.

