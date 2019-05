Muore a 102 anni e lascia la casa alla parrocchia: Alba Grainer, nata e vissuta a Manerbio, fino all’ultimo ha mostrato la sua grande generosità.

La generosità di Alba Grainer

Si è spenta venerdì, nella casa in vicolo Venezia dov’era nata e vissuta, dopo oltre un secolo costellato di amore, legami, ricordi. Alba Grainer, decana della città, ha chiuso per sempre gli occhi alla veneranda età di 102 anni. In silenzio, così come ha trascorso la sua lunga vita, lasciando dietro di sè una traccia indelebile che rimarrà per sempre impressa in coloro che le hanno voluto bene. La sua generosità, però, è brillata fino all’ultimo: la manerbiese ha infatti donato la sua amata casa alla parrocchia.

