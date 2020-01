L’uomo, classe 1948, abitava a Roccafranca: stava tornando dal lavoro quando è rimasto coinvolto in un incidente tra Misano e Calvenzano. Faceva il muratore.

Muore 14 giorni dopo l’incidente: addio a Mario

Giovan Maria Rossini, per tutti a Roccafranca Mario, si è spento nella notte tra giovedì e venerdì in un letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. L’incidente era avvenuto il 9 gennaio, tra Misano e Calvenzano, in provincia di Bergamo. Mario stava tornando dal lavoro, quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a schiantarsi contro un altro veicolo. Dopo 14 giorni, Rossini, vedovo dal 2008, si è spento il 23 gennaio a causa delle fratture riportate nel frontale. Il pm, nonostante l’attesa, non ha disposto l’autopsia.

Il dolore della famiglia

Rossini lascia nel dolore il fratello e la sorella, ma in modo particolare i cinque figli e i sette adorati nipoti. “Lui viveva per loro”, hanno sottolineato i propri cari. Il funerale verrà celebrato domani alle 14.30 a Roccafranca.

