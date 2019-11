Questo pomeriggio la comunità non è voluta mancare alle esequie di Giulia Pellegrini, 95 anni, molto amata e conosciuta in paese.

Giulia Pellegrini

Una grande folla ha partecipato ai funerali di Giulia Pellegrini nota per aver cresciuto con amore e dedizione 12 ragazzi. I suoi figli, cinque, i figli del marito ed i nipoti hanno trovato conforto a amore in questa donna che ha dedicato la sua vita alla famiglia. In tantissimi si sono recati nella parrocchiale per stringersi al dolore dei familiari e dare l’ultimo saluto a Pellegrini. “Una donna di un amore infinito – così il parroco che ha celebrato le esequie – Aveva una grande fede ed ora ha trovato pace nel regno dei Cieli”.

