Si è spento improvvisamente ieri sera Raffaele Camisani, preside della scuola paritaria Tovini – Kolbe di Montichiari.

Camisani, docente con profonda esperienza del territorio e del settore educativo, per lunghi anni ha vissuto l’ambiente scolastico dapprima come insegnante di Primaria, in seguito come Dirigente a Manerbio e Pontevico.

Da circa tre anni guidava come preside e valutatore esterno la scuola monteclarense.

Sconvolti per l’improvvisa perdita docenti e alunni.

