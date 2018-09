Polmonite: morte sospetta di un neonato a Ghedi.

Il decesso

Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del piccolo Riccardo Renoldi venuto alla luce all’ospedale di Manerbio e morto giovedì poche ore dopo il parto. Quel che è certo è che la gravidanza si è svolta regolarmente, ma il neonato ha avuto problemi respiratori appena venuto alla luce.

Lo sfogo della famiglia

La famiglia, addolorata dalla grave perdita ha voluto smentire le voci e le notizie date da alcuni organi di stampa. “Non sappiamo ancora nulla, non sappiamo di cosa si sia trattato, ci vorranno ancora 30 giorni circa per avere i risultati dell’autopsia”. Mamma Genni e papà Renato hanno chiesto rispetto per il loro dolore.