MORTALE A VISANO: VITTIMA UN 19ENNE

Dopo il grave incidente mortale avvenuto a Visano nella notte ci sono stati pochi interventi di lievi entità. Nella primissima mattina due emergenze che hanno richiesta la presenza dell’automedica.

Automedica

Alle 6.30 a Borno, un uomo di 74 anni è caduto al suolo in via Vittorio Veneto. Sul posto è intervenuta l’automedica e l’ambulanza di Darfo Boario Terme in codice rosso.

Automedica e Croce rossa di Brescia per un malore avvenuto in città alle 6.38. I mezzi sono arrivati in via Vaiarini per soccorrere una donna di 37 anni in codice rosso. Fortunatamente l’emergenza si è trasformata in verde e la donna è stata accompagnata al Civile.