Incidente mortale a Ghedi intorno all’una sulla strada provinciale per Montichiari. Due le vittime, un uomo di 34 anni di nazionalità romena e una donna, la cui salma è ancora in attesa di essere identificata. Entrambi sono morti sul colpo.

Dinamica mortale

Per la folle velocità, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo all’interno di un canale. A perdere la vita insieme a lui anche la donna che sedeva al suo fianco, tra i 30 e 35 anni, capelli lunghi e neri che non è ancora stata identificata. L’auto dopo aver sbandato è finita nel canale dove si sarebbe riempita immediatamente d’acqua. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici. Le due vittime sono morte sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco per estrarrre i due corpi dalle lamiere.

Appello della polizia stradale

L’appello della Polizia Stradale di Desenzano invita infatti a contattare le forze dell’ordine per segnalare eventuali scomparse. Il giovane risulta residente a Manerbio.