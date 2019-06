Morì sul lavoro: dopo tre anni il processo per soci e committente che dovranno rispondere della morte dell’offlaghese Carlo Bonazza.

Morì sul lavoro

Omicidio colposo e frode processuale. Sono le accuse di cui tre imputati dovranno rispondere nel processo per la morte di Carlo Bonazza, scomparso quattro anni fa in un incidente sul lavoro a seguito di una caduta da un’impalcatura. Una tragedia che aveva scosso l’intera comunità e una famiglia che oggi chiede giustizia. E soprattutto che la verità venga finalmente a galla. Era il 9 luglio del 2015. Il 37enne, titolare della società di artigianato ArcTek, si stava occupando della rimozione della copertura di amianto sul tetto di un deposito in via Zanardelli a Mairano, quando è precipitato da un’altezza di circa 10 metri e ha sbattuto la testa al suolo. In pochi minuti i soccorsi, chiamati dai colleghi, erano giunti sul posto e lo avevano trasportato d’urgenza in ospedale. La sua battaglia, però, era durata solo poche ore. Una scomparsa dolorosa, che ancora oggi aleggia nella comunità. E per la quale tre persone, un 42enne di Offlaga, un 47enne di Gardone Val Trompia (entrambi soci della ArcTek) e il committente, un 58enne mairanese, sono comparse davanti al giudice del Tribunale di Brescia.

