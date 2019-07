Morì schiacciato da un mezzo agricolo: indagati due pontogliesi. I fatti risalgono all’anno scorso e l’incidente è avvenuto in provincia di Genova.

Un uomo morì schiacciato

E’ passato circa un anno dalla scomparsa di Matteo Marrè Brunenghi, il perito agrario 46enne morto a villa Banfi, a Pegli. Per l’incidente sul lavoro, avvenuto in provincia di Genova, il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro e altre due persone. Si tratta dei titolari della Caravaggi srl che ha materialmente assemblato il macchinario. L’azienda è una delle top del settore e tra le più conosciute nell’ambito: produce mezzi che girano in tutta Italia e non è quindi strano che uno di questi sia finito nel Genovese.

L’incidente sul lavoro

Il 46enne, dipendente della ditta Vivai Carbone che si occupa per conto di Aster della manutenzione del verde pubblico, era morto schiacciato dalla macchina agricola che stava comandando da remoto. Il gip ha disposto una perizia e ha nominato un ingegnere della Asl di Savona per esaminare lo strumento e capire se ci sono stati malfunzionamenti.

