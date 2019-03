Rosa Pesenti morì dopo circa 5 mesi di agonia nel 2015: era stata dimessa nel 2014.

Morì dopo essere stata dimessa due vole: un altro medico alla sbarra

A ottobre del 2018 una dottoressa che in quel periodo lavorava a Chiari era stata rinviata a giudizio. Mercoledì anche la collega è stata rinviata a giudizio dal gup. Entrambe torneranno in aula, per l’inizio del processo, il 30 maggio. L’accusa è di omicidio colposo. In corso anche la causa civile per un risarcimento milionario nei confronti dell’Asst Franciacorta.

