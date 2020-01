I carabinieri della Stazione di Montichiari, su richiesta del titolare di una concessionaria auto, hanno tratto in arresto un 39nne romeno, residente a Padova. I militari giunti presso la concessionaria auto apprendevano che il titolare, richiamato da alcuni rumori sospetti aveva sorpreso l’uomo all’interno della recinzione e per tale ragione lo aveva bloccato e chiamato i carabinieri.

Il tentato furto

Dalla visione delle telecamere di video sorveglianza si poteva appurare che l’uomo si era introdotto nella concessionaria scavalcando la recinzione e una volta all’interno aprire diverse autovetture alla ricerca di oggetti da rubare o chiavi per impossessarsi delle stesse. I militari inoltre, durante la perquisizione personale, rinvenivano sull’uomo un tappino con simbolo “smart” risultato mancate da una delle autovetture della concessionaria. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di tentato furto aggravato. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora a Brescia e provincia.

