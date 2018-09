Pare non esserci pace per piazza Treccani, uno dei salotti buoni di Montichiari, ad appena tre mesi dalla riapertura dopo i lunghi lavori di restyling che hanno visto il rifacimento dei parcheggi, giungono infatti segnalazioni sullo stato dei sanpietrini che parrebbero in alcuni punti dare già i primi segni di cedimento.

L’assessore Morandi rassicura i cittadini

«Segnalazione dirette da parte dei cittadini non ce ne sono giunte» dichiara l’Assessore ai lavori Pubblici Beatrice Morandi

«Valuteremo in loco ma se anche fosse gli interventi sarebbero mirati e a carico della ditta esecutrice. Mi preme comunque sottolineare che i parcheggi non sono stati oggetto di rifacimento totale. Alcune parti, che non presentavano segni di cedimento in corso d’opera, non sono state toccate e abbisognano sicuramente di interventi di manutenzione che si svolgeranno regolarmente senza creare nessun fastidio a chi usufruisce dei parcheggi».

Marzia Borzi