La degustazione promossa da Pro Loco di Capriano del Colle e Consorzio Montenetto ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze del territorio.

I vini rossi del Montenetto protagonisti della serata

Due serate per degustare i migliori vini rossi prodotti dalle aziende del Consorzio Montenetto, un prodotto di eccellenza nel panorama enologico del made in Italy. Degustazione, cucina tradizionale e buona musica hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle due serate. Soddisfatta Lara Settura, presidente Pro Loco Capriano del Colle <<Grazie a tutti i volontari: il loro aiuto ha permesso l’ottimo risultato raggiunto>>. Mariagrazia Marinelli, presidente Consorzio Montenetto, ha aggiunto <<Puntiamo a promuovere eventi di qualità sempre più alta per la promozione delle nostre eccellenze>>.

