Si è tenuta questa stamattina la conferenza stampa in Confagricoltura a Brescia

Montenetto Doc al via l’iter per la nuova denominazione

Il Montenetto Doc è un obiettivo sempre più vicino. Confagricoltura e Consorzio Montenetto sono all’opera per un patto territoriale per dare la nuova denominazione “Montenetto Doc” alla produzione vitivinicola del territorio a sud di Brescia, una ghiotta occasione di rilancio nel settore.

L’iter per raggiungere l’obiettivo è complicato ma allo stesso tempo necessario per dare un lungimirante futuro ai produttori e alla produzione del Montenetto.

Il presidente della stessa Confagricolutura, Francesco Martinoni ha sottolineato “Non si tratta di un semplice cambio di nome, ma di un’operazione che coinvolge anche altri Consorzi bresciani per ridisegnare i tratti di larga parte della viticoltura bresciana. L’obiettivo è rilanciare la tradizione delle colline a sud di Brescia cogliendone appieno le opportunità e le potenzialità. E’ un percorso complesso che richiede l’unità di intenti di tutte le parti coinvolte”.

L’obiettivo

E’ partito così il processo di costituzione di un patto del territorio tra il Consorzio Montenetto e le aziende vitivinicole produttrici della “Doc Capriano del Colle” e dell’ “Igt Montenetto di Brescia”.

L’obiettivo è arrivare alla nuova denominazione Montenetto Doc. Un percorso complesso, ma ricco di prospettive, che richiede la condivisione di tutte le parti coinvolte e che vede il pieno supporto di Confagricoltura Brescia.

Presenti ad illustrare il percorso messo in atto anche la presidente del “Consorzio di tutela vini Montenetto” Maria Grazia Marinelli, che con Confagricoltura, lo ritiene necessario per evitare la confusione che si genera tra Montenetto e Capriano del Colle.

Per raggiungere questo scopo è necessaria la condivisione della bozza di patto del territorio. I diversi gradi di approvazione a cui dovrà essere sottoposta la modifica rendono l’operazione complessa.

D’accordo i presenti

Presente tra il pubblico anche Andrea Peri uno dei produttori siti su Castenedolo, il quale parlando in rappresentanza dei colleghi, si è detto a favore di questo cambiamento e delle opportunità per la produzione e i prodotti ad esso legate.

D’accordo anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali su cui il consorzio insiste: il sindaco di Flero Pietro Alberti, l’assessore di Capriano del Colle Giorgio Armani e il vicesindaco di Poncarale Daniela Platto.

Un evento di promozione dei rossi prodotti all’interno del Consorzio denominato “Montenetto in rosso”, che si terrà il 19 e 20 ottobre, è stato presentato dalla presidente della Proloco Capriano del Colle Lara Settura.