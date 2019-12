“Miracolo di Natale”: elicottero in avaria compie un atterraggio d’emergenza nel Lecchese. E’ successo ieri, mercoledì 25 dicembre 2019, nel giorno di Natale e fortunatamente la vicenda incredibile ha avuto un lieto fine.

Elicottero in avaria compie un atterraggio d’emergenza

Si sarebbe potuto trasformare in tragedia il volo di un elicottero AB 212 del secondo reparto volo di Malpensa della Polizia di Stato. Il velivolo infatti, mentre sorvolava i cieli della Lombardia, ha avuto un grave problema. In particolare i tecnici a bordo si sono resi conto che l’elicottero aveva una grave avaria ad uno dei motori. I piloti non si sono lasciati prendere da panico e con esperienza e grande sangue freddo hanno preso una decisione istantanea: hanno effettuato un atterraggio d’emergenza ad Annone Brianza. Nonostante l’avaria, i tecnici sono riusciti a far “posare” il mezzo su un terreno privato limitrofo alla Strada provinciale 49.

Sul posto sono interveniti anche gli uomini della Questura di Lecco. Fortunatamente, come detto, nonostante l’enorme spavento, nessuno è rimasto ferito.

