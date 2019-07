Minaccia la moglie col machete e devasta la casa del vicino.

Paura a Montirone

Ancora un episodio di violenza contro le donne, l’ennesimo purtroppo.

L’episodio è avvenuto in via Capriolo dove un uomo di 49 anni ha picchiato e poi minacciato anche con un machete sua moglie, convinto che la tradisse con il vicino di casa.

La moglie, fortunatamente, è riuscita a liberarsi dall’uomo e una volta uscita in strada ha gridato aiuto.

A quel punto il 49enne si è diretto sul terrazzo e verso la casa del vicino: ha sfondato il vetro della porta finestra e una volta in casa del suo vicino ha spaccato e rotto tutto quello che si è trovato davanti: televisore, microonde e mobili vari.

